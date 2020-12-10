Во Владимире дошкольные учреждения могут подорожать на шесть рублей – до 161 рубля за 12 часов пребывания ребёнка.

Опубликовано Постановление администрации Владимирской области, которое закрепляет максимыльный рост платы за детские сады в регионе на 3,8%. Однако окончательную цифру будут утверждать местные власти городов и районов.Таким образом, во Владимире дошкольные учреждения могут подорожать на шесть рублей – до 161 рубля за 12 часов. Нахождение ребёнка в садике от 3 до 5 часов составит на три рубля больше – 68. Круглосуточное пребывание обойдётся в 206 рублей, что на 8 дороже, чем в 2020 году. Во втором по размерам городе 33-го региона – Коврове – установлены аналогичные расценки.Самыми дешёвыми для воспитания малышей стали детские сады в Меленковском районе, где за 12 часов потребуется отдать 121 рубль, на 5 больше, чем в текущем году.С 2018 года средняя плата за детский сад в областном центре увеличилась на 20 рублей, а максимальные расходы за 12-часовое воспитание – со 142 до 161 рубля.