Сумма причиненного собственнику ущерба составила 260 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в совершении кражи имущества из автомобиля.Полицейскими установлено, что фигурант, приехавший из другого региона на заработки, обратил внимание, что в течение нескольких дней на обочине дороги недалеко от одного из местных сел паркуют автомобиль «Ниссан». Возвращаясь в вечернее время с работы, злоумышленник, заметив, что в автомобиле никого нет, разбил стекло и проник внутрь. Осветив салон принесенным с собой фонариком, фигурант похитил автомагнитолу и две пары часов, затем забрал аккумулятор и покинул место преступления.Впоследствии злоумышленник вернулся к автомобилю, чтобы вновь совершить кражу. На месте его задержали оперативники.Установлено, что похищенное в первый раз имущество фигурант сразу же сбыл случайному знакомому. Собственнику был причинен ущерб на сумму 260 000 рублей.В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, продолжается. Сотрудники полиции устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.