Сумма причиненного собственнику ущерба составила 260 тысяч рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в совершении кражи имущества из автомобиля.
Полицейскими установлено, что фигурант, приехавший из другого региона на заработки, обратил внимание, что в течение нескольких дней на обочине дороги недалеко от одного из местных сел паркуют автомобиль «Ниссан». Возвращаясь в вечернее время с работы, злоумышленник, заметив, что в автомобиле никого нет, разбил стекло и проник внутрь. Осветив салон принесенным с собой фонариком, фигурант похитил автомагнитолу и две пары часов, затем забрал аккумулятор и покинул место преступления.
Впоследствии злоумышленник вернулся к автомобилю, чтобы вновь совершить кражу. На месте его задержали оперативники.
Установлено, что похищенное в первый раз имущество фигурант сразу же сбыл случайному знакомому. Собственнику был причинен ущерб на сумму 260 000 рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, продолжается. Сотрудники полиции устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.