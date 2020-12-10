Департамент природопользования и охраны окружающей среды учёл часть замечаний, направленных в ведомство по территориальной схеме обращения с ТКО, а также прозвучавших во время общественных слушаний.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды учёл часть замечаний, направленных в ведомство по территориальной схеме обращения с ТКО, а также прозвучавших во время общественных слушаний.В проекте предусматривалось строительство мусоросортировочных комплексов мощностью до 40 000 тонн в селе Андреевское Александровского района, около посёлка Мелехово Ковровского района, возле Петушков, в Киржачском районе, а также у деревень Марьинка Камешковского района и Максимовка Меленковского района.«Отбой» получили мусоросортировки у посёлка Маяк в Александровском районе и в Киржачском районе.А вот в Петушках не только появится предприятие по сортировке отходов, но и мусороперегрузочная станция, которую построят в районе.Покровский полигон захоронения отходов признали подлежащим рекультивации. Мощность комплекса «Александров-1» до 140 000 тонн увеличивать не будут.При этом власти отказались снижать нагрузку на свалку возле деревни Машково с 70 000 до 42 000 тонн ежегодно. А на карте добавился ещё один объект по переработке и утилизации неопасных отходов в деревне Толбухово Собинского района.Интересно, что замечание относительно количества мусора, ввозимого на территорию Владимирской области из других субъектов РФ было отклонено. В терсхеме не стали указывать объёмы ТКО, которые доставлены из соседних регионов. По официальной информации, в губернии нет потоков мусора не из Владимирской области.В течение месяца проект территориальной схемы будет доработан, после чего его представят на повторное обсуждение.