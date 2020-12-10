Среди них - больницы во Владимире, Коврове, Муроме, Александрове, Гусь-Хрустальном и Петушках. До конца 2020 года в регион поступит 1100 доз.

Во Владимирской области шесть медучреждений готовы к вакцинации населения от коронавируса. Среди них - больницы во Владимире, Коврове, Муроме, Александрове, Гусь-Хрустальном и Петушках. До конца 2020 года в регион поступит 1100 доз. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.Первыми в очереди на прививку от ковида стоят учителя, сотрудники медицинских и социальных учреждений. Перед процедурой необходимо пройти осмотр врача, провести ПЦР тест на Covid-19. В планах владимирского здравоохранения привить 60% взрослых.Напоминаем, что вакцинация проходит в два этапа. Второй укол на 21-й день после первой прививки.