По данным департамента образования, на сегодня на карантин из-за коронавируса полностью закрыты две школы.

Ситуация в учреждениях образования Владимирской области остается стабильной и управляемой. Сообщили сегодня на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.Вместе с тем, школам рекомендовано уйти на досрочные каникулы - с 21 декабря. Решение будут принимать непосредственно в муниципалитетах.По данным департамента образования, на сегодня на карантин из-за коронавируса полностью закрыты две школы. 33 – частично. У 452 школьников, 66 студентов и 3 воспитанников детских домов лабораторно подтвержден ковид.