С каждым годом количество автомобилей на дорогах стремительно растет и Владимирская область не исключение.

С каждым годом количество автомобилей на дорогах стремительно растет и Владимирская область не исключение.Так, по данным Владимирстата, на конец 2019 года количество собственных легковых автомобилей (на 1000 человек населения) в 33 регионе составило 303,6 штуки, а в 2018 году данный показатель составлял 296,2 штуки. При этом за 2019 год количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте (в расчете на 100 000 человек населения) уменьшилось и составило 169,6, по сравнению с предыдущим годом (174,1).(Фото: Pixabay)