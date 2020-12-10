На эти цели предусмотрено более 300 млн рублей.

На декабрь 2020 года в списке детей-сирот на обеспечение жильём числится 1424 человека. Из них уже имеют право на свои квадратные метры – 852. На покупку недвижимости для ребят предусмотрено более 300 млн рублей. Приобретено - 237 квартир, ещё 31 помещение находится в стадии электронных торгов.«За 2020 год по договорам соцнайма жилплощадь получили 264 ребёнка. На 1 декабря вступило в силу, но пока не исполнено 33 судебных решения.», – сообщила директор департамента образования Ольга Беляева.Помимо обеспечения квартирами дети-сироты могут рассчитывать на ряд других мер соцподдержки – бесплатное проживание общежитии колледжей, оплату коммуналки в съёмном жилье, компенсацию за поднаём.Как рассказали в Белом доме, не все чиновники добросовестно подходят к выполнению своих обязательств по данному направлению. По информации регионального Следственного управления СК РФ, в ряде городов и районов образований квартиры приобретаются с грубыми нарушениями. Муниципалитеты покупают непригодное для проживания помещение, завышают цены на жильё.«По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Из отдельных районов области поступают жалобы на длительные очереди и долгий капитальный ремонт», - отметили в обладминистрации.Провинившиеся с приобретением некачественного жилья города в руководстве региона обещали взять на контроль.Добавим, что буквально вчера «33Live.Ru» рассказывал о том, как .