На семь больше, чем накануне. И это новый антирекорд. Суточный прирост заболевших идёт начиная с пятницы. Общее количество заражённых теперь 14 724. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 40

На семь больше, чем накануне. И это новый антирекорд. Суточный прирост заболевших идёт начиная с пятницы. Общее количество заражённых теперь 14 724. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 40 заболевших за сутки). На втором месте антирейтинга Гусь-Хрустальный (17 новых КОВИД-носителей). Третье место антирейтинга у Мурома (15 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: