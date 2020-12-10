Военно-морские силы России и стран НАТО впервые за последние десять лет проведут совместные учения. Помимо них в маневрах примут участие и китайские моряки. Учения АМАН-2021 пройдут в ..

Военно-морские силы России и стран НАТО впервые за последние десять лет проведут совместные учения. Помимо них в маневрах примут участие и китайские моряки.Учения "АМАН-2021" пройдут в акватории Аравийского моря в феврале грядущего года. Там встретятся корабли России, США, Китая, Великобритании, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Индонезии и Шри-Ланки.Прежде совместные учения военно-морских сил России и НАТО проходили лишь в 2011 году у берегов Испании, сообщает телеканал "".