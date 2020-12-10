Сегодня в Доме Дружбы в преддверии Дня Конституции прошло торжественное вручение государственных наград.

Сегодня в Доме Дружбы в преддверии Дня Конституциипрошло торжественноевручение государственных наград.Их из рук губернатора Владимира Сипягина получили жители Владимирской области , чей труд и ратный подвиг, уникальные научные и творческие достижения стали гордостью не только региона , но и России. Особая благодарность - медицинским работникам. 19 специалистов за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.Галина Манилова, врач-терапевт больницы №2, Муром:- Трудились как все. Надевали костюмы и шли к больным. Сложностей много было, инфекция неизученная. Учились, как говорится, на ходу. Больных много было сложных, тяжелых. Приходилось справляться