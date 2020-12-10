Вылечить удалось 160 жителей региона. Всего за обе волны пандемии врачи поставили на ноги 13 084 человека.

За минувшие сутки во Владимирской области подтверждено ещё 164 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Отметим, что это на семь диагнозов больше, чем днём ранее.Рекордная за период пандемии коронавируса заболеваемость на карте региона выглядит следующим образом: в лидерах – Владимир, где выявлено 40 новых пациентов, 17 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 11 - в Александровском, 10 - в Вязниковском, 9 - в Ковровском, 9 - в Кольчугинском, 8 - в Юрьев-Польском, 8 - в Суздальском, 6 - в Гороховецком, 6 - в Камешковском, 5 - в Петушинском, 5 - в Селивановском, 4 - в Меленковском районах, 4 – в городе Радужный, 3 - в Киржачском, 3 - в Собинском, 1 - в Судогодском районах.По информации на 10 декабря - 14 724 жителей Владимирской области заразились коронавирусом в 2020 году.Число жертв коронавируса в регионе выросло до 360 человек. За прошедший день от ковида скончался ещё один пациент. Вылечить удалось 160 жителей региона. Всего за обе волны пандемии врачи поставили на ноги 13 084 человека.