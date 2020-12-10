С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 12 627 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 116 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 162 человека.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 65 костромичам. По семь новых случаев заражения выявлено в Нерехтском, Островском, Буйском районах, пять – в Костромском районе, по три – в Шарье и Волгореченске. По два пациента с ковидом прибавилось в Антропово, п. Красное-на-Волге, Мантуровском, Межевском, Макарьевском и Вохомском районах. По одному инфицированному зарегистрировано в Сусанино, Боговарово, Кологриве и Судиславском, Чухломском и Галичском районах.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двух пациентов.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 12 627 человек. Врачам удалось поставить на ноги 9 560 пациентов. В стационарах лежат 780 жителей области, из них 413 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 452 пациента.