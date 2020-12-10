От полученных телесных повреждений 68-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления.

Во Владимирской области вынесли обвинительный приговор 48-летнему жителю Вязниковского района. Он признан судом виновным в совершении тяжкого преступления в отношении матери.По информации регионального Следкома, мужчина проживал в доме матери. Не имея работы, в основном жил на средства пенсионерки, в состоянии алкогольного опьянения проявлял агрессивное поведение.23 апреляженщина в очередной раз попросила сына изменить образ жизни. Обвиняемый, выражая недовольство, набросился на мать и нанес кулаками множественные удары в область головы.От полученных телесных повреждений 68-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления Вязниковский городской суд назначил мужчине наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.