11 декабря по традиции в концерте-открытии сезона будут участвовать все коллективы Центра.

11 декабря по традиции в концерте-открытии сезона будут участвовать все коллективы Центра.Это Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор, Детская хоровая капелла Центра классической музыки, солисты - Анастасия Хорошева (меццо-сопрано) и Артем Гарнов (бас) под управлением Артема Маркина.В программе вечера прозвучат два произведения: симфоническая поэма немецкого композитора Рихарда Штрауса «Так говори́л Зарату́стра» и поэма-кантата Николая Мясковского "Киров с нами".«Так говорил Заратустра» Р. Штрауса — первая в истории музыки интерпретация философского произведения, изменившая соотношение музыки и слова и превратившая музыку в форму критики культуры. Поэма Штрауса полемизирует с трактатом Ницше, показывая путь восхождения человека с точки зрения человека, а не пророка. Начальные такты «Так говорил Заратустра» являются одним из самых узнаваемых мотивов в академической музыке.В поэме Тихонова "Киров с нами", который почти все 900 дней блокады оставался в осажденном Ленинграде, поставив лиру свою на службу Родине, великолепно сочетается повествование о героическом подвиге защитников Ленинграда с образом пламенного трибуна и воина Сергея Кирова, отдавшего много сил процветанию города на Неве. Картины «железных ночей» будоражили воображение композитора Мясковского.