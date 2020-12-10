Спор о праве собственности на построенный в исторической части Суздаля жилой дом стал поводом для обращения с исками в суд.

Спор о праве собственности на построенный в исторической части Суздаля жилой дом стал поводом для обращения с исками в суд.Житель Суздаля обратился в суд с исковым заявлением к администрации города.Он указал, что ему на праве собственности принадлежит земельный участок, расположенный, на котором был построен жилой дом площадью 125,9 кв.м. Ранее на этом участке располагался другой дом, который приказом Министерства культуры РФ отнесен к исторически ценным градоформирующим объектам. Между тем, исторически ценный градоформирующий объект - жилой дом был снят с кадастрового учета, в связи с его уничтожением.Истец полагал, что поскольку новый дом предметом охраны не является, соответственно необходимости руководствоваться характеристиками отсутствующего предмета охраны при возведении нового здания не имеется. Все действующие ограничения на строительство истцом были соблюдены. Спорный дом не препятствует полноценному визуальному восприятию находящихся в непосредственной близости объектов культурного наследия в данной историко-градостроительной среде.В ходе судебного разбирательства ответчиком – администрацией Суздаля заявлен встречный иск к Якимову о приведениисамовольной постройки в соответствие с установленными законом требованиями.В обоснование встречного искового заявления указано следующее: к исторически ценным градоформирующим объектам отнесен жилой дом, принадлежавший на праве собственности Якимову, расположенный в городе в границах зоны исторической застройки Суздаля начала ХХ века. На месте уничтоженного исторически ценного градоформирующего объекта собственником земельного участка возведен жилой дом.По мнению администрации города действия Якимова привели к изменению внешнего облика здания, его габаритов и силуэта застройки.Решением суда исковые требования Якимова оставлены без удовлетворения, встречные исковые требования администрации города удовлетворены в полном объеме.Суд обязал Якимовапривести построенный жилой дом,расположенный в Суздале, в соответствие с проектной документацией по ремонту и перепланировке жилого дома с реконструкцией пристройки, согласованной письмом Госинспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области,в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу.