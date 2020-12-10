Фигурант проник в дом, где проводился ремонт.

В конце ноября в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 37-летний местный житель, сообщивший, что из его дома, в котором сейчас идет ремонт, похищено более 500 метров электрокабеля. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 30 000 рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи полицейские задержали 31-летнего местного жителя.Установлено, что фигурант, заметив, что в доме проводятся ремонтные работы, дождался момент, когда в помещении никого не будет, разбил стекло и проник внутрь. Похищенный электропровод злоумышленник планировал продать.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Сотрудники полиции проводят проверку на его причастность к совершению иных имущественных преступлений.