Дерево уже выбрали и в ближайшее время доставят к зданию обладминистрации.

На площадке перед администрацией Владимирской области установят 30-метровую живую ель. Об этом рассказал директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев.Дерево уже выбрали и в ближайшее время доставят к Белому дому.«Это будет живая красивая ель», - добавил он.Напомним, что в прошлом году экоактивисты просили убрать Владимира Сипягина натуральную хвойную красавицу и заменить её на искуственную.Власти ответили, что пластиковая конструкция дороже живой. В 2020 году главный символ Нового года привезли из Шихобалово. Район происхождения нового дерева – не уточняется.