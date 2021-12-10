Андрей Веденеев, редактор вязниковской газеты «Районка 21 век» в связи с избранием депутатом...

Андрей Веденеев, редактор вязниковской газеты «Районка 21 век» в связи с избранием депутатом муниципального Совета вышел из состава общественной палаты. На вакантное место сегодня избран Быстров Максим Викторович, председатель молодежной думы при ЗС «Твори добро».7 декабря 2021 года состоялось очередное заседание Президиума Российской академии художеств, на котором были вручены награды академии. Среди награжденных был владимирский график, заслуженный художник РФ Ткачёв Юрий Константинович - ему была вручена Серебряная медаль «Достойному» Российской академии художеств за цикл офортов «На Владимирской земле».