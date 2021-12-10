Андрей Веденеев, редактор вязниковской газеты «Районка 21 век» в связи с избранием депутатом...
Андрей Веденеев, редактор вязниковской газеты «Районка 21 век» в связи с избранием депутатом муниципального Совета вышел из состава общественной палаты. На вакантное место сегодня избран Быстров Максим Викторович, председатель молодежной думы при ЗС «Твори добро».
7 декабря 2021 года состоялось очередное заседание Президиума Российской академии художеств, на котором были вручены награды академии. Среди награжденных был владимирский график, заслуженный художник РФ Ткачёв Юрий Константинович - ему была вручена Серебряная медаль «Достойному» Российской академии художеств за цикл офортов «На Владимирской земле».