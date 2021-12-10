Глава региона высказался о введении QR-кодов во Владимирской области.

Врио губернатора Александр Авдеев прокомментировал историю с введением QR-кодов. Жёстких ограничений не планируется. Об этом сообщили«Регион постарается создать максимально комфортные условия для малого бизнеса, а также для тех, кто трудится в сфере общепита и услуг», - подчеркнул глава региона наВпрочем, если ситуация ухудшится, то дополнительные меры не заставят себя ждать.«К сожалению, во Владимирской области низкий уровень вакцинации населения. Мы в этом смысле не очень активны, что не добавляет оптимизма в формировании коллективного иммунитета. Мы не собираемся ужесточать меры по закрытию отдельных отраслей. Будем следить за ситуацией в стране и » - резюмировал он.