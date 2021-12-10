Руководитель проекта Пробок.нет, автоэксперт Александр Шумский считает, что настала пора пересмотреть стоимость парковки в Москве. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

Руководитель проекта "Пробок.нет", автоэксперт Александр Шумский считает, что настала пора пересмотреть стоимость парковки в Москве. Такое мнение он высказал в своем .Стоимость парковки в столице становится все менее чувствительной, считает эксперт. Он отметил, что даже на паркингах с тарифом 380 рублей в час найти свободное место крайне трудно.По словам Шумского, ближе к новогодним праздникам желающих приехать в магазины на автомобилях становится все больше. "Если возле ТЦ еще и станция метро или крупный ТПУ есть, становится совсем скверно в плане парковки", – написал эксперт.Он предложил изменить подход к ценообразованию на московских паркингах. Шумский считает, что цены на самых загруженных улицах нужно сделать выше, а где есть свободные места – ниже.Эксперт напомнил, что в других мегаполисах с проблемами пробок борются более суровыми методами: в Лондоне и Стокгольме введет платный проезд, а в Токио перед покупкой автомобиля нужно приобрести парковочное место рядом с домом."В отсутствие таких радикальных мер платная парковка в Москве — главный инструмент сдерживания неограниченного автомобилепользования", – считает аналитик.Впервые платная парковка в Москве была введена в июне 2013 года в пределах Бульварного кольца. С августа 2014-го ее пространство расширилось до границ Третьего транспортного кольца. Введение платного паркинга помогло снизить загруженность улиц и улучшило дорожно-транспортную ситуацию в столице.