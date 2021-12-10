Сотрудники Центра, располагая высокотехнологической телекоммуникационной системой и современными средствами связи, успешно решают задачи по обеспечению надежного управления подразделениями регионального УМВД.
10 декабря 1949 года был подписан приказ Министра внутренних дел СССР № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР». Эта комиссия стала своеобразным прообразом современной службы связи МВД России, а день ее создания впоследствии выбран в качестве даты празднования.
Для распространения традиций и опыта, сохранения истории был официально учреждён День службы связи МВД России. Дата создания службы связи была утверждена приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 9 августа 1999 года № 590 «Об объявлении Дня создания службы связи МВД России». В приказной части определено: «Считать 10 декабря 1949 г. Днем создания службы связи в Министерстве внутренних дел Российской Федерации».
Справочная информация:
В декабре 1980 года выходит в свет приказ МВД России об организации самостоятельных подразделений связи. Начальником отдела связи и спецтехники УВД области назначается Исаев Владимир Леонидович, а начальником узла связи – Бондарь Владимир Федорович, под руководством которых проведен демонтаж декадно-шаговой телефонной станции и введена в эксплуатацию новая телефонная станция АТСК 100-2000 на 600 номеров.
В 1983 году проводится замена коммутатора междугородней связи с ГРУОВД области. Значительная часть этих работ была выполнена старшим инженером группы проводной связи Мелешкиным Александром Васильевичем.
С 1986 по 1988 год отдел связи УВД области возглавлял Колесов Рудольф Константинович. В период его руководства введена в эксплуатацию станция радио- и радиотехнического контроля (РиРТК) с выносным пунктом. Среди подразделений связи в структуре МВД России станция входила в первую десятку по техническим показателям работы и надежности.
В 1991 году образован эксплуатационно-технический центр при УВД области, первым начальником ЭТЦ при УВД Владимирской области становится заместитель начальника Технического отдела УВД области Князев Михаил Германович – один из старейших сотрудников службы связи. Свою службу в органах внутренних дел он начал с августа 1969 года в качестве старшего техника узла связи. Пройдя долгий путь от вольнонаемного сотрудника до начальника отдела, Князев М.Г. всегда являлся образцом для своих сослуживцев.
С июня 1996 года по апрель 2002 года отдел связи, спецтехники и автоматизации возглавлял Никоноров Владимир Викторович. За время службы он внес значительный вклад во внедрение новых видов средств и систем связи, построенных на современных достижениях в области связи и новых технологических уровнях.
В 2011 году был образован ЦИТСиЗИ УМВД России по Владимирской области, который возглавил Божор Евгений Евгеньевич.
В период с 1993 года по настоящее время сотрудники подразделений связи неоднократно направлялись в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Некоторые из них были отмечены государственными наградами и наградами МВД России: Баранов Ю.П. был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отличие в службе по охране общественного порядка»; Васильев А.Г.– медалью «За отвагу», остальные – нагрудными знаками МВД России различного достоинства.
В настоящее время Центр информационных технологий, связи и защиты информации УМВД России по Владимирской области возглавляет полковник внутренней службы Сергей Игоревич Иванов.
Сейчас служба связи оснащена совершенными современными средствами, электронно-вычислительной техникой, компьютерами, обеспечивающими как быструю передачу данных, так и высокое качество связи. Сотрудники Центра, располагая высокотехнологической телекоммуникационной системой, современными информационными технологиями и средствами связи, успешно решают задачи по обеспечению надежного управления подразделениями регионального УМВД и территориальных органов внутренних дел. А применение новейших технологий позволяет максимально эффективно решать задачи полиции УВД по пресечению и предупреждению административных правонарушений и раскрытию преступлений, выявлению и раскрытию преступлений, соблюдению общественного порядка и безопасности в современных условиях.