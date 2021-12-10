Сотрудники Центра, располагая высокотехнологической телекоммуникационной системой и современными средствами связи, успешно решают задачи по обеспечению надежного управления подразделениями регионального УМВД.

10 декабря 1949 года был подписан приказ Министра внутренних дел СССР № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР». Эта комиссия стала своеобразным прообразом современной службы связи МВД России, а день ее создания впоследствии выбран в качестве даты празднования.Для распространения традиций и опыта, сохранения истории был официально учреждён День службы связи МВД России. Дата создания службы связи была утверждена приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 9 августа 1999 года № 590 «Об объявлении Дня создания службы связи МВД России». В приказной части определено: «Считать 10 декабря 1949 г. Днем создания службы связи в Министерстве внутренних дел Российской Федерации».Справочная информация:В декабре 1980 года выходит в свет приказ МВД России об организации самостоятельных подразделений связи. Начальником отдела связи и спецтехники УВД области назначается Исаев Владимир Леонидович, а начальником узла связи – Бондарь Владимир Федорович, под руководством которых проведен демонтаж декадно-шаговой телефонной станции и введена в эксплуатацию новая телефонная станция АТСК 100-2000 на 600 номеров.В 1983 году проводится замена коммутатора междугородней связи с ГРУОВД области. Значительная часть этих работ была выполнена старшим инженером группы проводной связи Мелешкиным Александром Васильевичем.С 1986 по 1988 год отдел связи УВД области возглавлял Колесов Рудольф Константинович. В период его руководства введена в эксплуатацию станция радио- и радиотехнического контроля (РиРТК) с выносным пунктом. Среди подразделений связи в структуре МВД России станция входила в первую десятку по техническим показателям работы и надежности.В 1991 году образован эксплуатационно-технический центр при УВД области, первым начальником ЭТЦ при УВД Владимирской области становится заместитель начальника Технического отдела УВД области Князев Михаил Германович – один из старейших сотрудников службы связи. Свою службу в органах внутренних дел он начал с августа 1969 года в качестве старшего техника узла связи. Пройдя долгий путь от вольнонаемного сотрудника до начальника отдела, Князев М.Г. всегда являлся образцом для своих сослуживцев.С июня 1996 года по апрель 2002 года отдел связи, спецтехники и автоматизации возглавлял Никоноров Владимир Викторович. За время службы он внес значительный вклад во внедрение новых видов средств и систем связи, построенных на современных достижениях в области связи и новых технологических уровнях.В 2011 году был образован ЦИТСиЗИ УМВД России по Владимирской области, который возглавил Божор Евгений Евгеньевич.В период с 1993 года по настоящее время сотрудники подразделений связи неоднократно направлялись в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Некоторые из них были отмечены государственными наградами и наградами МВД России: Баранов Ю.П. был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отличие в службе по охране общественного порядка»; Васильев А.Г.– медалью «За отвагу», остальные – нагрудными знаками МВД России различного достоинства.В настоящее время Центр информационных технологий, связи и защиты информации УМВД России по Владимирской области возглавляет полковник внутренней службы Сергей Игоревич Иванов.Сейчас служба связи оснащена совершенными современными средствами, электронно-вычислительной техникой, компьютерами, обеспечивающими как быструю передачу данных, так и высокое качество связи. Сотрудники Центра, располагая высокотехнологической телекоммуникационной системой, современными информационными технологиями и средствами связи, успешно решают задачи по обеспечению надежного управления подразделениями регионального УМВД и территориальных органов внутренних дел. А применение новейших технологий позволяет максимально эффективно решать задачи полиции УВД по пресечению и предупреждению административных правонарушений и раскрытию преступлений, выявлению и раскрытию преступлений, соблюдению общественного порядка и безопасности в современных условиях.