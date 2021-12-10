в Центральном парке культуры и отдыха готовится к открытию. Подрядчик маркирует игровые элементы и завершает оформление документов. Об этом в мэрии Владимира сообщили нашим коллегам ..

в Центральном парке культуры и отдыха готовится к открытию. Подрядчик маркирует игровые элементы и завершает оформление документов. Об этом в мэрии Владимира сообщили нашим коллегам изНапомним, что на площади 800 квадратных метров разместились качели, карусели, качалки и додекаэдр. Для детей от 6 до 12 лет предназначена многофункциональная конструкция с различными веревочными и винтовыми элементами и горкой-трубой. Отдельную зону выделили для малышей от 3 до 6 лет. Спонсором выступила компания «Т Плюс».Как уточнили в пресс-службе, основные работы по монтажу завершены. Готовится приёмка объекта. Игровой комплекс будет открыт после оформления бумаг. Жалоб от владимирцев на закрытую площадку не поступало.