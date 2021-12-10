Акцию Новогодний счет проводит Энергосбыт Волга. Её цель - поощрить добросовестных клиентов,...

Акцию "Новогодний счет" проводит Энергосбыт Волга. Её цель - поощрить добросовестных клиентов, которые в течение года исправно оплачивали счета за электроэнергию."Новогодний счёт"- сертификаты на покупку бытовой техники. Для участия в акции "Энергосбыт Волга" достаточно передать показания приборов учета до 25 декабря и оплатить квитанцию за ноябрь с предварительным начислением за декабрь. Клиенты, имеющие задолженность, в случае ее погашения и выполнения всех условий акции до 28 декабря, также автоматически станут участниками розыгрыша.Александр Москвитин, генеральный директор "Энергосбыт Волга":- Для физических лиц мы подготовили подарок «Новогодний счет». Победители получат сертификаты на покупку бытовой техники. Для этого необходимо оплатить счет за ноябрь, также будут дополнительно выставлены начисления декабря и передать показания до 25 декабря за потребленную электроэнергию."Энергосбыт Волга" проводит новогоднюю акцию и для предприятий Владимирской области.Александр Москвитин, генеральный директор "Энергосбыт Волга":- Для юридических лиц у нас предусмотрена программа "Реклама в подарок". Для этого необходимо оплатить начисления ноября, а также предварительные счета за декабрь. По итогам конкурса мы определим победителей и будет возможность соответственно у победителя прорекламировать свою продукцию на нашем сайте.Для участия в акции предприятиям необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете юридических лиц» и до 31 декабря совершить платежи за электроэнергию. Клиенты, которые выполнили все условия, автоматически станут участниками розыгрыша главного приза: бесплатной рекламной кампании в течение двух месяцев на сайте Энергосбыт Волга. Победителей определят с помощью программы-генератора случайных чисел в начале 2022 года.Александр Москвитин, генеральный директор "Энергосбыт Волга":- Хотелось бы поздравить всех жителей Владимирской области с наступающим Новым годом! Спасибо нашим добросовестным клиентам, которые смогли в это непростое время быть постоянными, лояльными клиентами. Ну и всем пожелать крепкого здоровья, чтобы 22-ой год принес только удачу, счастье и теплоту в семьи!"Энергосбыт Волга" призывает жителей региона пользоваться личным кабинетом, мобильным приложением или формой на сайте «Оплатить квитанцию онлайн». По возникающим вопросам можно обращаться по телефону горячей линии. Предприятия также могут воспользоваться личным кабинетом или установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц». Электронный документооборот - это просто, быстро и удобно.