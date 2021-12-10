Смотрите в выпуске Епархиальный вестник: - Памятные медали в честь 800-летия со дня рождения...

Смотрите в выпуске "Епархиальный вестник":- Памятные медали в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского получили владимирские журналисты.- В бывшем здании худграфа идут ремонтные работы в помещениях соцотдела Владимирской епархии. В поддержку волонтерам требуются электрики.- Детский крестный ход с фонариками. В Сретенской церкви отметили праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы.