Эксперт считает, что скоро украинцы будут массово получать второе гражданство.

Эксперт считает, что скоро украинцы будут массово получать второе гражданство.На прошлой неделе руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получили партийные билеты "Единой России". Председатель партии Дмитрий Медведев вручил документ главе ЛНР Леониду Пасечнику и главе ДНР Денису Пушилину.Собственный корреспондент радиостанции "Вести ФМ" на Украине Владимир Синельников в эфире ютуб-канала "PolitWera" отметил: получение руководителями Донецкой и Луганской народных республик партбилетов ЕР – абсолютно законная процедура. Она не нарушает ни украинское, ни российское законодательства.Синельников подчеркнул, что в России и на Украине можно иметь двойное гражданство. Более того, лидер Незалежной недавно внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве для представителей украинской диаспоры за рубежом, обратил внимание журналист. Согласно Конституции Украины, это распространится и на жителей ДЛНР.Синельников уверен: вскоре украинцы начнут массово принимать второе гражданство, в том числе российское. "Это будет очень смешно", – считает он.Ранее "Дни.ру" о том, что больше половины жителей Украины считают Россию враждебной страной. Портал "Рейтинг" провел опрос среди граждан Незалежной.