Немногие знают, что у Наташи Королевой есть старшая сестра, которая тоже была успешной в музыкальной карьере

Немногие знают, что у Наташи Королевой есть старшая сестра, которая тоже была успешной в музыкальной карьереМногие поклонники Наташи Королевой не раз слышали про мать артистки Людмилу Порывай. 75-летняя женщина не только регулярно привлекает внимание общественности своим экстравагантным поведением, но и носит почетное звание заслуженной артистки Украины. Много лет назад Порывай обосновалась с Майами. Далеко не все знают, но там же живет и старшая сестра Наташи Королевой, которая тоже тесно связана с музыкой.Ирина, больше известная как Руся, старше своей знаменитой сестры на пять лет. Женщина начала сольную карьеру и взяла себе псевдоним после того, как покинула группу "Мираж". В свое время исполнительница часто давала концерты в России, Украине и много работала за границей. Через несколько лет после старта сольной карьеры Ирина и Наталья даже устроили совместный большой тур "Две сестры". А после в жизни родственницы Королевой случилась трагедия, после которой она добровольно ушла в тень.В 1999 Ирина потеряла своего 11-летнего сына Владимира, который болел ДЦП. Долгое время сестра знаменитой певицы не решалась заводить еще детей, как и возвращаться на сцену. В 2004 году у исполнительницы родился сын Матвей, а через два года – дочка София. Казалось, жизнь семьи наладилась, однако вскоре у Матвея диагностировали аутизм. Несмотря на все трудности, Руся смогла продолжить карьеру, хотя и не повторила былой успех.Последний альбом певицы вышел четыре года назад. Сейчас 53-летнюю Ирина живет в Майами вместе с подрастающими детьми и мужем – поэтом-песенником Константином Осауленко. Супруги вместе уже больше 30 лет. Исполнительница регулярно делится новыми снимками в своем "Инстаграм". А вот в популярных аккаунтах знаменитых родственниц Ирины ее можно заметить нечасто. Однако сегодня Людмила Порывай все-таки показала старшую дочь подписчикам.На совместном женщины поздравили сестру Порывай с днем рождения. Пользователи не упустили шанса щедро осыпать дам комплиментами. Кроме того, многие подписчики отметили, что Ирина – одно лицо со своей матерью и младшей сестрой.