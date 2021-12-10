Госавтоинспекторы готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в непредвиденную ситуацию.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций из-за снегопада и установившихся низких температур госавтоинспекторы готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в затруднительное положение.Так, утром 9 декабря, инспекторы ОБ ДПС ГИБДД городского УМВД, несущие службу на специальном посту ДПС в микрорайоне Юрьевец города Владимира, помогли местной жительнице, автомобиль которой развернуло на трассе и занесло на заснеженную обочину.Полицейские незамедлительно подошли к стоявшей без движения машине и поняли, что взволнованная случившимся девушка-водитель не сможет самостоятельно выбраться из салона. Инспекторы ДПС откопали легковушку, помогли водителю выбраться из автомобиля и вытолкнули его на край проезжей части.Местная жительница поблагодарила инспекторов ГИБДД за своевременную помощь, пообещав быть внимательнее и осторожнее на дороге.Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дорогах, особенно в неустойчивых погодных условиях. Соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходамиЕсли вы попали в дорожно-транспортное происшествие или другую нештатную дорожную ситуацию, позвоните в дежурную часть Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65.Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!