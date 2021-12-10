Двое полицейских спасли собаку из ледяного плена и попали на видео.

Двое полицейских спасли собаку из ледяного плена и попали на видео.В Гражданскую гвардию Испании города Бадагуас поступил звонок от обеспокоенного местного жителя. Мужчина рассказал, что его пес гулял по тонкому льду, покрывшему пруд, и провалился. Самостоятельно из ледяной ловушки он своего питомца спасти не смог.Прибывшие на место сотрудники полиции залезли в воду. Как ледокол один из них пробил дорогу к собаке и повел ее к берегу. Помог ему и коллега, также не побоявшийся окунуться в обледенелый пруд.