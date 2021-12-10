Обсуждали участники и развитие производственной инфраструктуры, а также технопарков. Сейчас в...

Обсуждали участники и развитие производственной инфраструктуры, а также технопарков. Сейчас в регионе работают несколько таких площадок. Один из владимирских технопарков "ИТКОЛ-ТОЧМАШ" подписал соглашение о сотрудничестве с машиностроительным кластером Республики Татарстан.Конкретная работа уже началась. Директор технопарка "ИТКОЛ-ТОЧМАШ" Алексей Чернышов отметил: сотрудничество будет учитывать опыт партнеров из Набережных Челнов в сфере государственной поддержки бизнеса. Это важно для повышения инвестиционной привлекательности и самого технопарка, и Владимирской области в целом. А всего за год работы "ИТКОЛ-ТОЧМАШ" на площадке появились 49 новых арендаторов, из них 14 - производственные предприятия. Их привлекают хорошая инфраструктура, удобная логистика и перспективы развития.Алексей Чернышов, директор промышленного технопарка "ИТКОЛ-ТОЧМАШ":- Эти компании по инвестиционным планам должны инвестировать за ближайшие 5 лет более 1,5 миллиардов рублей в экономику региона и эти компании продекларировали, что создадут более 1200 рабочих мест, что в итоге скажется точно на пополнении областного бюджета.