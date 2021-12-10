Поисковой отряд «Лиза Алерт» ищет во Владимирской области похищенного в Санкт-Петербурге Матвея...
Поисковой отряд «Лиза Алерт» ищет во Владимирской области похищенного в Санкт-Петербурге Матвея Сапрыкина.
Пропал Матвей 8 декабря. Предположительно может находиться во Владимирской области.
Возраст: 4 года
Рост: 110 см
Цвет глаз: карие
Волосы: русые
Если вам известна какая-либо информация и местонахождении мальчика, просьба сообщить по горячей линии 8 800 700-54-52 или 112.
Инфорги: Снежа 89633291920, Евгения (Джонни) 89602464560, Ольга (Чеба) 89154070008
Фото: vk.com/lizaalert_vladimir