Поисковой отряд «Лиза Алерт» ищет во Владимирской области похищенного в Санкт-Петербурге Матвея...

Поисковой отряд «Лиза Алерт» ищет во Владимирской области похищенного в Санкт-Петербурге Матвея Сапрыкина.Пропал Матвей 8 декабря. Предположительно может находиться во Владимирской области.Возраст: 4 годаРост: 110 смЦвет глаз: кариеВолосы: русыеЕсли вам известна какая-либо информация и местонахождении мальчика, просьба сообщить по горячей линии 8 800 700-54-52 или 112.Инфорги: Снежа 89633291920, Евгения (Джонни) 89602464560, Ольга (Чеба) 89154070008Фото: vk.com/lizaalert_vladimir