Украина стремительно превращается в тоталитарное государство.

Украина стремительно превращается в тоталитарное государство.В Верховную Раду внесен законопроект, который запретит гражданам Украины публично отрицать "агрессию" России и оккупацию Крыма. Подобные заявления будут расцениваться как надругательство над жертвами войны, которую начала РФ против Незалежной, а также унижение украинского народа. Этот документ направил в парламент Кабинет министров Украины. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте правительства.Согласно документу, граждане, которые публично заявят о том, что не верят в российскую агрессию и присоединение Крыма к России – это не оккупация, не аннексия, будут оштрафованы. Сумма также установлена. Размер штрафа будет составлять почти две тысячи долларов.Об "агрессии" России неустанно говорят не только в Киеве, но и в странах ЕС, а также в США, обращая внимание на наращивание российских войск около границы с Украиной. В то же время в Кремле заявляют: РФ не собирается ни на кого нападать. Также Москва отмечает, что именно НАТО подходит к российским границам.Напомним, на этой неделе состоялась онлайн-встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Политики обсудили не только двусторонние отношения, но и ситуацию на Украине. Подробнее об этом ранее "Дни.ру".