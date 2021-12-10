В Областном центре в девятый раз выбрали самую талантливую, заботливую и хозяйственную бабушку

10 декабря во Владимире состоялся конкурс «Супербабушка - 2021». Финальному состязанию в Доме культуры молодежи предшествовали отборочные туры – они прошли в трех районах города, микрорайонах Юрьевец и Энергетик.Супербабашку выбирали уже в девятый раз. Организатор конкурса - Владимирское региональное отделение «Союз пенсионеров России», которое в свою очередь выиграло конкурс на получение муниципального социального гранта.Шесть участниц городского финала продемонстрировали свои таланты в конкурсах «Давайте познакомимся», «Бабушки и внуки», «Алло, мы ищем таланты», «Коронное блюдо», музыкальной викторине и танцевальном дефиле в вечернем наряде. Мероприятие было организовано с учетом всех действующих «антиковидных» мер.Обладательницей титула «Супербабушка-2021» стала Ольга Афанасьева. Приз зрительских симпатий и звание «Самая заботливая бабушка» достался Любови Сорокиной. «Самой романтичной бабушкой» жюри назвало Любовь Зенину, «Самой элегентной» - Наталью Попову. «Самой артистичной бабушкой» признан Любовь Окунева, а «Самой хозяйственной» - Наталья Годовикова.