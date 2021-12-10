Когда дело касается лечения детской онкологии, подарок - это каждый новый день. Только вот в Новый...

Когда дело касается лечения детской онкологии, подарок - это каждый новый день. Только вот в Новый год сюрприз хочется найти и под ёлкой. Как стать Дедом Морозом для таких детей, узнала Любовь Клюквина."Коробка смелости" в библиотеке на Суздальском - для людей, которые привыкли не только получать, но и отдавать. Организаторы благотворительной акции "Добрый подарок" уже третий год собирают новогодние сюрпризы для онкобольных детей.Мария Самсонова, библиотекарь отдела продвижения чтения и связей с общественностью Центральной городской библиотеки:- Все мы знаем, насколько затратно лечение онкологии. Такие ребята особенно нуждаются в нашей поддержке и в подарках, поэтому мы считаем, что очень важно и необходимо проводить такие акции.С каждым годом владимирцы становятся все более отзывчивыми, говорят организаторы. Присоединяются к акции коллективами и классами. Вот целый взвод новогодних волшебников - это ученики 8-го военно-технического класса 36-ой владимирской школы.Александра Гордеева, классный руководитель:- Этой акцией мы привлекаем детей, подростков к каким-то воспитательным мероприятиям, т.е. мы учим их тому, как можно сотворить какое-то чудо, подарок тем, кто особенно нуждается в нас, и тем самым привлекаем к общественной деятельности.Учеников уговаривать не пришлось. Все дети знают, что такое "чудо", и что оно обязательно должно случится с каждым в Новый год.Максим, ученик 8 "В" класса:- После услышанного от классного руководителя я созвал классный час, и они согласились принять участие. Вообще никто не был против. Я удивился этому, то, что в мире есть большое количество людей, которые хотят помочь. В следующем году мы определенно будем участвовать. Помогать другим людям - это неотъемлемая часть здорового общества.Роман, ученик 8 "В" класса:- Мы - люди, нужно поддерживать детей с ограниченными возможностями. Они такие же дети.Дарьяна и Полина, ученицы 8 "В" класса:- Если мы подарим кому-то минутку радости, то для нас это тоже большая радость.- Сделать доброе дело может каждый. И даже самый небольшой вклад важен.Подарки семьям с онкобольными детьми передадут в канун праздника через волонтеров общественной организации "МыВместе". Вы тоже успеваете присоединиться - до 13-го декабря. Дарить можно новые игрушки, кроме мягких, книги, игры, средства личной гигиены и детскую бижутерию.Любовь Клюквина, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"