Когда дело касается лечения детской онкологии, подарок - это каждый новый день. Только вот в Новый...
Когда дело касается лечения детской онкологии, подарок - это каждый новый день. Только вот в Новый год сюрприз хочется найти и под ёлкой. Как стать Дедом Морозом для таких детей, узнала Любовь Клюквина.
"Коробка смелости" в библиотеке на Суздальском - для людей, которые привыкли не только получать, но и отдавать. Организаторы благотворительной акции "Добрый подарок" уже третий год собирают новогодние сюрпризы для онкобольных детей.
Мария Самсонова, библиотекарь отдела продвижения чтения и связей с общественностью Центральной городской библиотеки:
- Все мы знаем, насколько затратно лечение онкологии. Такие ребята особенно нуждаются в нашей поддержке и в подарках, поэтому мы считаем, что очень важно и необходимо проводить такие акции.
С каждым годом владимирцы становятся все более отзывчивыми, говорят организаторы. Присоединяются к акции коллективами и классами. Вот целый взвод новогодних волшебников - это ученики 8-го военно-технического класса 36-ой владимирской школы.
Александра Гордеева, классный руководитель:
- Этой акцией мы привлекаем детей, подростков к каким-то воспитательным мероприятиям, т.е. мы учим их тому, как можно сотворить какое-то чудо, подарок тем, кто особенно нуждается в нас, и тем самым привлекаем к общественной деятельности.
Учеников уговаривать не пришлось. Все дети знают, что такое "чудо", и что оно обязательно должно случится с каждым в Новый год.
Максим, ученик 8 "В" класса:
- После услышанного от классного руководителя я созвал классный час, и они согласились принять участие. Вообще никто не был против. Я удивился этому, то, что в мире есть большое количество людей, которые хотят помочь. В следующем году мы определенно будем участвовать. Помогать другим людям - это неотъемлемая часть здорового общества.
Роман, ученик 8 "В" класса:
- Мы - люди, нужно поддерживать детей с ограниченными возможностями. Они такие же дети.
Дарьяна и Полина, ученицы 8 "В" класса:
- Если мы подарим кому-то минутку радости, то для нас это тоже большая радость.
- Сделать доброе дело может каждый. И даже самый небольшой вклад важен.
Подарки семьям с онкобольными детьми передадут в канун праздника через волонтеров общественной организации "МыВместе". Вы тоже успеваете присоединиться - до 13-го декабря. Дарить можно новые игрушки, кроме мягких, книги, игры, средства личной гигиены и детскую бижутерию.
Любовь Клюквина, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"