Предприниматели просят губернатора отменить указ.

Во Владимирской области предприниматели сферы услуг, руководители предприятий и их сотрудники создали петицию и собирают подписи за отмену QR-кодов.«15 декабря должен вступить в силу указ, по которому допускается деятельность предприятий сферы услуг и развлечений, общественного питания и отелей только при условии допуска лиц, имеющих сертификат прививки от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест», - пишут авторы документа.Они уверены, что повсеместное введение обязательной проверки QR-кодов и ограничение работы по времени уже показало свою несостоятельность.«Цели не были достигнуты, а экономический урон предприятиям гостеприимства – огромен. Новые антиковидные ограничения в период новогодних праздников и их продление, фактически уничтожат сферу услуг Владимирской области, поставят на грань банкротства предприятия, приведут к увольнению работников, появлению долгов по обязательствам», - отмечает бизнес-сообщество.Предприниматели обращаются к врио губернатора Александру Авдееву с просьбой:отменить указ о введении QR-кодов,снять действующие запреты и ограничения по времени работы коммерческих предприятий и организаций,создать координационный совет при губернаторе по выработке единой позиции по борьбе с распространением коронавируса,поручить Департаменту предпринимательства разработать меры по восстановлению отрасли и предложить альтернативные ограничения, которые не затронут сферу общепита и услуг.Отмечается, что персонал в Сфере услуг привился ещё летом, и сейчас процент вакцинированных превышает 70 %.«Москва и Московская область, Тула, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тверь уже ослабили (или совсем сняли) ограничения, отложили введение QR-кодов», - сетуют предприниматели.На 10 утра петицию подписали почти 400 человек.Ранее сообщалось, что на текущей неделе Александр Авдеев выделил 30 млн рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. В Белом доме отмечают, что в октябре через этот же кредитный продукт было реализовано 40 млн рублей. Таким образом, на антикризисные займы в 2021 году направлено 70 млн рублей.Буквально вчера Роспотребнадзор обозначил свою позицию по этой теме. В ведомстве уверены, что пора вводить QR-коды и отстранять непривитых от работы.Напомним, что Владимир Путин вчера прокомментировал федеральный закон о QR-кодах. Обсуждаемые сейчас законопроекты носят рамочный характер, подчеркнул он.Законодательная инициатива должна быть тщательно проработана и никаких опрометчивых решений на этот счёт власти не допустят.«Я согласен, что перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведёт. Идею следует проработать дополнительно и на местах — в регионах страны. Им был передан значительный объём полномочий для принятия окончательных решений. Решение следует искать вместе с профессиональным сообществом. Тогда это будет решение, гарантирующее права всех граждан.», — сказал он.