Поезд главного Деда Мороза страны - из Великого Устюга - сделал остановку в Коврове. Правда,...

Поезд главного Деда Мороза страны - из Великого Устюга - сделал остановку в Коврове. Правда, небольшую. Сам дедушка, не выходя из вагона пообщался с горожанами.- Вот еду я на своем поезде, красивый поезд у меня? Из Великого Устюга, поеду по всей России-Матушке. Мимо Коврова не могу проехать.Поезд деда Мороза - совместный проект новогоднего волшебника и Российских железных дорог- за сорок дней он проедет тринадцать тысяч километров и сделает остановку в тридцати шести городах страны. Во Владимирской области остановок запланировано не было, Дед Мороз, видимо, решил внести небольшие коррективы в маршрут.- Чем город Ковров славится, ну ка, кто мне скажет? -Мотоциклами!- А правда, что у вас музей зайцев есть? Да!