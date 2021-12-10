Злоумышленник, находясь в магазине на Чертановской улице, взял со стеллажа бутылку с алкоголем и, не оплатив ее, направился к выходу, где его остановил сотрудник охраны...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали приезжего мужчину по подозрению в совершении разбойного нападения.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в магазине на Чертановской улице, взял со стеллажа бутылку с алкоголем и, не оплатив ее, направился к выходу, где его остановил сотрудник охраны и попытался досмотреть посетителя. Угрожая предметом, похожим на нож, мужчина с похищенным товаром скрылся. Материальный ущерб составил более 1 тысячи рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские недалеко от места происшествия задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний приезжий. У мужчины был изъят похищенный товар и нож.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22