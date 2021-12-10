Злоумышленники совершали противоправные деяния, когда пользовались услугами такси, передвигаясь в качестве пассажиров небольшой компанией...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали двоих мужчин по подозрению в серии противоправных деяний в отношении водителей такси.Предварительно установлено, что злоумышленники совершали противоправные деяния, когда пользовались услугами такси, передвигаясь в качестве пассажиров небольшой компанией. Вступая в непринужденный диалог с водителями, они пытались войти в доверие потерпевших, тем самым расположить их к себе.Так, заказав поездку, один из злоумышленников попросил водителя такси одолжить ему мобильный телефон, чтобы сделать звонок. Когда пассажиры покинули салон транспортного средства, потерпевшему телефон так и не был возвращен. Кроме того, с его банковской карты произошло списание 8 тысяч рублей. Позже злоумышленник путем обмана и злоупотребления доверием похитил мобильный телефон еще у одного таксиста. В другой день второй злоумышленник, также находясь в такси с приятелями, открыто похитил у водителя телефон. Общая сумма ущерба, причиненная троим потерпевшим, составила около 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники территориального отдела полиции на Рождественской улице задержали двоих подозреваемых. Ими оказались приезжие из другого региона России в возрасте 25 и 28 лет, один из которых ранее судим. У задержанных полицейские обнаружили и изъяли мобильный телефон и банковскую карту одного из потерпевших. Также при осмотре телефона одного из злоумышленников обнаружена операция по поступлению денежных средств со счета потерпевшего. Остальным похищенным они распорядились по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».Следствием и дознанием ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18