Предприниматели, работающие в сфере услуг, попросили врио губернатора Авдеева отменить его же указ, по которому общепит, а также сфера услуг и развлечений с 15-го декабря должны пускать

Предприниматели, работающие в сфере услуг, попросили врио губернатора Авдеева отменить его же указ, по которому общепит, а также сфера услуг и развлечений с 15-го декабря должны пускать посетителей только при наличии QR-кодов. Соответствующая петиция появилась на сайте Сhange.org . Предприниматели дают понять, что если будут спрашивать QR-коды, то посетители могут вообще отказаться от посещений ресторанов