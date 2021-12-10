Андрей Веденеев, редактор вязниковской газеты «Районка 21 век» в связи с избранием депутатом...

Андрей Веденеев, редактор вязниковской газеты «Районка 21 век» в связи с избранием депутатом муниципального Совета вышел из состава общественной палаты. На вакантное место сегодня избран Быстров Максим Викторович, председатель молодежной думы при ЗС от общественной организации «Твори добро».Членов общественной палаты приветствовал заместитель председателя ЗС Дмитрий Рожков. Он рассказал об основных статьях бюджета региона на следующий год. Отметил, что жителей особенно волнует состояние дорог, строительство ковидного госпиталя, развитие социальной сферы.Грамотами общественной палаты РФ награждены Нина Казнина, Анна Паевская. Благодарностью ОП РФ Людмила Колпакова, Надежда Яковлева, Дмитрий Егоров, вновь избранный Член ОП Максим Быстров.