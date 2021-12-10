Настоящая драма разыгралась на выходе со двора одного из жилых домов на Рыбинской улице в Ярославле.

Настоящая драма разыгралась на выходе со двора одного из жилых домов на Рыбинской улице в Ярославле.Бытовой конфликт, который мог бы не выйти за пределы словесной перепалки, закончился доследственной проверкой. Особенно впечатляет пропасть в 40 лет между участниками конфликта.Камера наружного наблюдения поминутно записала все, что произошло днем 4 декабря. На записи видно, как 14-летний подросток в приподнятом настроении пинком распахивает калитку на выходе со двора. Идущий ему навстречу 54-летний мужчина, недовольный таким фривольным поведением юного прохожего, последнего избил.В больнице у ребенка зафиксировали черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей лица и брюшной полости. Теперь делом занимаются следователи.