Владелец трех автомобилей, систематически нарушал правила дорожного движения и накопил штрафов на 200 тысяч рублей

42-летний житель Мурома, владелец трех автомобилей, систематически нарушал правила дорожного движения. Госавтоинспекцией на него было наложено 156 административных штрафов за превышение скорости, на сумму более 200 тысяч рублей. Но он их не выплачивал. Погасить долг побудили судебные приставы.Объединив все штрафы в одно дело, они применили меры принудительного воздействия. Сначала в отношении транспортных средств штрафника был установлен запрет на регистрационные действия. Но и это не подействовало. Тогда было вынесено постановления о запрете на выезд из Российской Федерации. Оказалось, муромец планировал поездку за границу к родственникам и ради этого довольно быстро нашел возможность выплатить всю сумму штрафов.