Районы региона начали получать поощрения за высокие показатели вакцинации. Основанием стали цифры с...

Районы региона начали получать поощрения за высокие показатели вакцинации. Основанием стали цифры с 15 октября по 15 ноября.Первые дотации от областной администрации направлены в округ Муром - 5 миллионов рублей, в Киржачский район - 3 миллиона и в Камешковский район - полтора миллиона рублей. Напомним, темпы вакцинации во Владимирской области - одни из самых низких в Центральном Федеральном Округе.Фото: https://pixabay.com/ru/