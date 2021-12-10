Районы региона начали получать поощрения за высокие показатели вакцинации. Основанием стали цифры с...
Районы региона начали получать поощрения за высокие показатели вакцинации. Основанием стали цифры с 15 октября по 15 ноября.
Первые дотации от областной администрации направлены в округ Муром - 5 миллионов рублей, в Киржачский район - 3 миллиона и в Камешковский район - полтора миллиона рублей. Напомним, темпы вакцинации во Владимирской области - одни из самых низких в Центральном Федеральном Округе.
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