Репосты, лайки, комментарии. Чем делились интернет-пользователи на уходящей неделе? Что обсуждали?...

Репосты, лайки, комментарии. Чем делились интернет-пользователи на уходящей неделе? Что обсуждали? Новости сети в традиционном обзоре Марии Платанюк.Снежный коллапс на трассах и тротуарах, уроки магии в Вяткино, хрустальные леса Судогодского района и суперёлка от алексадровских кузнецов. Яркое сетевое в одном обзоре прямо сейчас.Но в начале заглянем в инстаграм ГТРК "Владимир". QR-коты. Расскажем, кто автор идеи. А наш Тик-ток приглашает посетить село Семьинское Юрьев-Польского района. Отправяемся вместе к колхозному мачо, фермеру Денису, который сменил столичный лоск на владимирскую глубинку.В регион пришли снег и морозы. Завьюженные улицы - во всех сетях. И это лейтмотив недели. По-настоящему зимний декабрь серьёзно осложнил ситуацию на дорогах."Подслушано во Владимире": Вот авария на перекрестке на Красноармейской во Владимире."AlexAutoLive": Хроника декабрьских ДТП и в АлексАвтоЛайф. Улица Горького. Осторожно! Сплошной лёд, пишут пользователи. Далее- авария в Красном переулке. ДТП на Кольчугинской.И очередные заносы. Водитель не справился с управлением. Будьте внимательны и аккуратны. Вот так фура вылетела с дороги на трассе М-7 в Петушинском районе, не доезжая Болдино.Это коллапс на Больничном проезде. И вновь фуры, которые буксуют в декабрьских сугробах. Уже возле александровского вокзала."Заметки спасателя": Ковровчанин Михаил Быков в своих заметках спасателя рассказывает о выезде на столкновение рейсового автобуса с грузовиком. Деблокировка пассажиров не потребовалась, но одну из женщин эвакуировали на спинальном щите с подозрением на перелом позвоночника."Чистый Суздаль": А вот кадры из "Чистого Суздаля". Автор уверяет, в центре исторического города не осталось чистых и посыпанных песком тротуаров. Льдом покрыта дорога до пешеходного моста у кремля. Гости, которые приехали на автобусе, самим пришлось вытаскивать его из сугробов.Как обычно, немало сигналов от пешеходов и тех, кто пользуется общественным транспортом."Подслушано в Коврове": Коротко о ковровских дорогах. И тротуарах. Как пишет одна из жительниц, хотела пройти с коляской- не рискнула. А это ковровские переходы на улице Строителей в районе школы № 21.А далее- кадры из "Подслушано в Гусе": Ребята из школы № 2 вместе с службой спасения призвали жителей не выходить на окий лёд городского озёра. Но, как доказывает следующее фото, прислушиваются не все. Этого мужчину заметили в центре озера с ребёнком."Подслушано во Владимире": А это коммунальный сигнал с улицы Лакина во Владимире. Вот такая " чистая" вода. Фото не передаёт реального оттенка. Атмосферные кадры, снятые в одном из бомбоубежищ Владимира. Автор снимков- Глеб Афанасьев."Подслушано Судогда": Сетевую картину дополнят учителя из Судогды. Вместе с учениками они решили отметить юбилей выхода в прокат первого фильма о Гарри Поттере. Школа в Вяткино ровно на день превратилась в Хогвартс с настоящими уроками магии."AlexAutoLive": Это световые столбы из "АлексАвтолайф"."Подслушано во Владимире": В ленту- заснеженный Загородный парк с высоты. Фото Владимира Карпова."Подслушано Судогда": обнаружило на Галанинском поле настоящий сосновый питомник. А это потрясающие хвойные леса Судогодского района с высоты птичьего полёта."Судогодский наш": Судогодский наш предлагает полюбоваться на необычного обитателя усадьбы Храповицкого в Муромцеве. Там поселился краснокнижный чёрный дятел желна."AlexAutoLive": А в финале- необычная ёлка в городском парке Александрова. Подарок от мастеров кузнечного дела. Союз кузнецов потрудился на славу, пишут жители."Вязники наш город": Это украшенное к Новому году историческое здание пожарной части в Вязниках.И графика зимы. Красивейшие кадры от Марины Барановой. И всё же зима прекрасна!Ваших интересных фото и видео, мы, как обычно, ждём по номеру вестийного вацапа. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК Владимир во всех социальных сетях. Будем вместе в эфире, и в сети.