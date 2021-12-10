Детей нужно вакцинировать от гриппа. К этому активно призывает Роспотребнадзор. Прививки от гриппа позволят свести к минимуму повторение недавних ситуаций в школах, когда из-за вспышек ОРВИ

Детей нужно вакцинировать от гриппа. К этому активно призывает Роспотребнадзор. Прививки от гриппа позволят свести к минимуму повторение недавних ситуаций в школах, когда из-за вспышек ОРВИ некоторые классы пришлось переводить на дистант. Про прививки от гриппа Роспотребнадзор заговорил перед новогодними утренниками. Официальный представитель надзорного ведомства напомнила, в каком формате дети смогут встретиться с Дедом Морозом