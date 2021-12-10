Из-за низкой зарплаты женщина периодически изымала из кассы чужие деньги

Фрунзенский межрайонный следственный отдел г.Владимира расследует дело в отношении 30-летней жительницы областного центра. Ее подозревают в хищении денежных средств из кассы почтового отделения на сумму более 150 тысяч рублей.По версии следственных органов, руководитель отделения почтовой связи брала из кассы деньги с сентября по октябрь 2021 года. Недостача превысила 150 тысяч рублей. Изъятыми деньгами молодая женщина распоряжалась по своему усмотрению. С точки зрения правоохранительных органов, это уголовное деяние – завладение чужим имуществом, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.Женщина не отрицает вину. Свое поведение объяснила сложным финансовым положением. И в это не трудно поверить – зарплата у сотрудников ФГУП «Почта России» на местах крайне низкая, даже у начальников почтовых отделений. Так, например, в Петушках одно из отделений пришлось из-за массового увольнения сотрудников по причине «неконкурентной» зарплаты.