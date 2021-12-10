Игровая зона функционировала в закрытом режиме с соблюдением мер конспирации...

Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в организации незаконного игорного заведения.Установлено, что злоумышленники проводили азартные игры в съемной квартире жилого дома на улице Дмитрия Ульянова.Игровая зона функционировала в закрытом режиме с соблюдением мер конспирации. Посетители могли попасть в помещение только по приглашениям в мессенджерах или закрытых группах в социальных сетях.В настоящее время полицейскими установлены и задержаны 31-летний приезжий мужчина и три женщины в возрасте от 23 до 46 лет, причастные к организации незаконных игр.В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские карты, а также игорное оборудование и черновые записи с бухгалтерской отчетностью.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы сроком до 6 лет.Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление соучастников продолжаются.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(495)129-75-56