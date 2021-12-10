Согласно проведенному исследованию часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон...

Оперативники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали местного жителя по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона в крупном размере.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОНК на Дубнинской улице задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.В ходе личного досмотра подозреваемого полицейскими обнаружены и изъяты пластилиновые куски с неизвестным веществом внутри. При проведении обыска по месту жительства задержанного также обнаружены и изъяты свертки из фольгированной бумаги с содержимым, полимерный тюбик с веществом желтого цвета, пластилиновые куски и полимерные пакеты с порошкообразным веществом. Общая масса всего изъятого вместе с упаковкой составила более 430 граммов.Согласно проведенному исследованию часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон. Остальные вещества направлены на экспертизу.Со слов задержанного, он приобретал наркотическое средство на одном из интернет-сайтов с целью дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по Бескудниковскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29