Минстрой РФ разрабатывает законопроект о создании государственной информационной системы по учету рынка арендного жилья.

Опрошенные ТАСС эксперты полагают, что единая государственная информационная система по учету договоров на рынке арендного жилья в РФ позволит обезопасить участников этого рынка и облегчит их взаимодействие с государственными органами.Как стало известно ранее, Минстрой РФ разрабатывает законопроект о создании ГИС по учету рынка арендного жилья. Для создания цифровой платформы на основе концессии ведомство планирует привлечь частных инвесторов.Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов отметил, что главный посыл, который должна нести ГИС арендного жилья, - это удобство и безопасность использования. По его словам, найдется довольно большая прослойка людей, которым, в первую очередь, интересно качество предлагаемых сервисов, простота использования и безопасность.Запуск онлайн-платформы по учету на рынке арендного жилья в том числе позволит УК принимать меры по соблюдению платежной дисциплины и сократить кассовые разрывы, уточнив количество фактически проживающих лиц, считает эксперт тематической площадки ОНФ Жилье и городская среда Павел Склянчук. Такие платежи за аренду квартир можно направлять на цели повышения энергоэффективности жилья, - полагает он.В свою очередь, депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что создание единой информационной системы по аренде жилья даст сформировать в России цивилизованный рынок аренды жилья. По его словам, такой запрос существует давно как у арендодателей, так и у арендаторов. Хороший пример - арендные проекты ДОМ.РФ, которые заселены более чем на 90% каждый. Более того, уверен, что подавляющее большинство арендодателей также с удовольствием будут использовать данную систему. Главное, чтобы она была максимально удобной, понятной и доступной, - считает депутат.Также Якубовский рассказал ТАСС, что комитет Госдумы по строительству и ЖКХ начнет работу над законопроектом, после его внесения, которое вероятно произойдет уже в весеннюю сессию.Всего в России сейчас сдается более 5 миллионов квартир. От их аренды бюджет может получить налоги в размере до 200 миллиардов рублей, такую оценку приводит управляющий партнер компании Векторстройфинанс Андрей Колочинский.Сегодня у нас нет точных данных, сколько человек снимают жилье на рынке. По оценкам Фонда Институт экономики города, это порядка 10% в крупных мегаполисах, но, к сожалению, меньше 1% из них делают это легально. Если это будет легко, онлайн, то, я думаю, что это может в большей степени обелить рынок, - поделилась своим мнением руководитель комиссии общественного совета при Минстрое РФ в сфере жилищной политики, президент Фонда Институт экономики города Надежда Косарева.При этом в России нет единой валидной базы арендного жилья, говорит директор по операционному управлению Брусники Александр Щиголь. Мы видим возможность изменения сложившейся практики, и потому вместе с ДОМ.РФ сегодня реализуем два арендных проекта в Екатеринбурге и Тюмени, - пояснил он.А генеральный директор РАСК Федор Выломов отмечает, что при решении проблем на рынке аренды жилья речь должна идти о создании инструментов, которые решают существующие проблемы арендодателей и арендаторов, одна из которых - платежеспособность и взаимное доверие.По словам Косаревой, при создании платформы целесообразно в большей степени делать акцент на удобстве и простоте сервиса, а не на обязательности заключения сделок исключительно через такую платформу. С тем, что на первом этапе нужно использовать методы, предполагающие не только штрафы, но и позитивную мотивацию, согласен и Щиголь из Брусники. Например, в августе Минстрой предлагал предоставлять арендаторам налоговый вычет на сумму платежей и одновременно снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды, - напомнил эксперт.Сегодня многие стали регистрироваться в качестве самозанятых, этот процесс пошел в положительную сторону, говорит управляющий директор сети офисов недвижимости Миэль Мария Жукова. Однако есть риск, что собственники квартир, которые не хотят платить налоги, будут использовать разные возможности избежать официальной регистрации договоров аренды.Директор федеральной компании в сфере недвижимости и ипотеки Этажи Ильдар Хусаинов предложил вместо создания отдельного автономного инструмента для учета заключенных договоров аренды провести интеграцию с сайтом Федеральной налоговой службы. Также, по его мнению, нужно предусмотреть стимулирующие меры для тех собственников жилья, которые готовы выйти из тени.Есть пример Сингапура, где еще проще решили эту проблему, вменив налог на вторую и последующую квартиру, находящуюся в собственности, то есть это внедрение понятия арендной кадастровой стоимости объекта недвижимости. Пусть размер налога в этом случае будет и меньше, зато это решает проблему тотального контроля и создание отдельной системы учета, что при таком объеме рынка арендного жилья крайне проблематично, - рассказал эксперт.Законопроект сейчас разрабатывается и проходит согласование с органами власти, прокомментировали в пресс-службе Минстроя РФ. После этого документ представят для общественного обсуждения.Единая цифровая платформа будет создана в форме государственной информационной системы и с момента создания будет на 100% принадлежать государству. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частного инвестора, чтобы не вкладывать бюджетные средства в ее создание. Оператором системы будет Минстрой, - пояснил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита СтасишинОн подчеркнул, что концессионерами для создания платформы станет консорциум инвесторов с участием ДОМ.РФ. Все бизнес-платформы останутся и будут работать как работали, - добавил замминистра.