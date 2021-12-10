В муниципалитете будет создано около 500 рабочих мест.

В сельское хозяйство Александровского района вложат почти четыре миллиарда рублей. В рамках заключено соглашение о реконструкции свиноводческого комплекса, цеха убоя скота, переработки охлаждённого мяса и строительстве комбикормового завода в Александровском районе.Компания «Дорстрой» готова направить 3,75 млрд рублей, чтобы реализовать проект в течение трёх лет. Проектная мощность составит 310 тысяч голов животных в год. В районе будет создано около 500 рабочих мест.Администрация Владимирской области и местные чиновники обеспечат новые цеха необходимой инфраструктурой, электроэнергией, водопроводной водой, возможностью подключения к газораспределительной сети. Кроме того, компаниям будет предоставлена господдержка в виде капитальных вложений.