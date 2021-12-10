Информационно-пропагандистские мероприятия направлены на формирование нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышение эффективности профилактики и противодействия коррупции.

Сотрудники владимирской полиции провели ряд информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на формирование нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышение эффективности профилактики и противодействия коррупции.9 декабря текущего года в Судогде полицейские совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по Судогодскому району провели лекцию среди учащихся и преподавателей Муромцевского лесотехнического техникума. Сотрудники полиции ичлен Совета Наталья Сергеева проинформировали присутствующих об основах антикоррупционного законодательства, правилах поведения при столкновении с коррупционными проявлениями, а также разъяснили, что законом предусмотрена уголовная ответственность не только за получение, но и за дачу взятки.Студентам колледжа полицейские вручили тематические календари с номером телефона «горячей линии» МВД России.С учениками городской средней общеобразовательной школы №1 встретилась инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Александровскому району. Лейтенант полиции Юлия Чичило провела разъяснительную беседу и раздала школьникам календари с логотипом правовой и антикоррупционной направленности.Начальник отдела по вопросам миграции Кольчугинского ОМВД капитан полиции Михаил Солдатов проинформировал посетителей миграционной службы об ответственности взяткодателей и взяткополучателей, призвал граждан принимать активное участие в борьбе с коррупционными проявлениями.В городе Юрьев-Польском сотрудники полиции присоединились к проводимым информационно-пропагандистским мероприятиям и, с целью обратить внимание к проблеме коррупции, провели профилактические беседы среди населения, распространили тематические календари антикоррупционной направленности.